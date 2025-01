VÍDEO

Prefeito corta fios e desativa radares em cidade de SP: 'Combate à indústria da multa'

18 radares foram instalados sem estudos técnicos exigidos por lei para a instalação desses dispositivos, diz nova gestão

O novo prefeito de Marília (SP), Vinicius Camarinha (PSDB), gerou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo cortando os fios dos radares de trânsito da cidade com um alicate. A ação, realizada no início de janeiro, reflete a decisão de desativar os 18 radares instalados pela gestão anterior. Camarinha afirmou que sua medida é um "combate à indústria da multa", ressaltando a ausência de estudos técnicos exigidos por lei para a instalação desses dispositivos, algo que foi revelado pelo portal local Marília Transparente (Matra).>

De acordo com a publicação, o estudo técnico para a instalação dos radares, que deveria ter sido feito antes da implementação, só foi produzido posteriormente. Além disso, o engenheiro responsável pelos estudos também havia assinado documentos semelhantes para a instalação de radares em Avaré (SP), onde uma CPI investigou suspeitas de corrupção envolvendo a empresa Talentech, que venceu a licitação para os radares em Marília. O Matra revelou que o engenheiro admitiu à CPI que não visitou todos os pontos de instalação e fez as análises usando apenas o Google Maps.>

Apesar da polêmica, Camarinha usou os números de sinistros e óbitos para justificar sua decisão. Em 2022, Marília registrou 1.507 acidentes, número que caiu para 1.302 em 2023 e para 1.116 em 2024. Porém, o número de mortes no trânsito permaneceu relativamente estável, com 25 mortes em 2022, 32 em 2023 e 27 em 2024. Camarinha afirma que os radares não impactaram positivamente a redução dos acidentes e que as mais de 80.000 multas aplicadas no ano passado apenas penalizaram a população trabalhadora.>