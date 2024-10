GOIÂNIA

Prefeito decreta quase 2 mil demissões após perder eleição

A prefeitura de Goiânia exonerou e dispensou 1.962 funcionários comissionados ou que ocupavam função de confiança. O prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) assinou dois decretos publicados nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial do Município. A publicação também oficializou 400 concessões de progressão para servidores. O prefeito, através de sua assessoria, disse que se trata de um ajuste da máquina pública.

Ao todo foram 1.307 servidores exonerados e 655 comissionados dispensados. As dispensas afetaram as seguintes áreas: cultura, educação, saúde, direitos humanos, financeiro, meio ambiente, comunicação, desenvolvimento humano e social, turismo, esporte, habitação, mobilidade e administração pública. Os cortes atingiram as secretarias, a procuradoria geral do município, o instituto de previdência dos servidores, o programa de defesa do consumidor e o gabinete do prefeito.