Presidente da Liesa faz pergunta racista a carnavalesco da Portela

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro, Jorge Perlingeiro, fez uma fala racista no podcast Só Se For Agora, na noite de segunda-feira (13). Perlingeiro questionou a cor de um dos carnavalescos da Portela entrevistados. Podcast é uma publicação digital em formato de áudio ou vídeo.



