GOVERNO

Presidente do Superior Tribunal Militar defende militares fora da política

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Francisco Joseli Parente Camelo, defendeu a permanência de militares longe da política. Ao programa CNN Entrevista, o tenente-brigadeiro do ar disse que não se pode ter um governo, como a gestão de Jair Bolsonaro (PL), "com tantos militares" na estrutura.