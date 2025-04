ALERTA

Primeiro caso de fungo super-resistente é registrado no Brasil

Organismo é altamente transmissível e causa lesões na pele

Monique Lobo

Publicado em 2 de abril de 2025 às 21:14

Paciente é um homem de 40 anos que mora em Londres e visitava familiares em Piracicaba, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Anais Brasileiros de Dermatologia

O primeiro caso de infecção pelo fungo Trichophyton indotineae, um fungo super-resistente, foi registrado no Brasil. Mais precisamente, em Piracicaba, no interior de São Paulo. As informações foram publicadas em um artigo na revista científica Anais Brasileiros de Dermatologia. >

O paciente contaminado é um homem de 40 anos, sem comorbidades e que retornou de Londres com as lesões nos membros inferiores e glúteos. O eczema, classificado como eritemato‐descamativo, se iniciou em janeiro de 2024. A descoberta aconteceu em março do mesmo ano, após exames dermatológicos do paciente em Piracicaba.>

O registro deste caso acendeu o alerta em especialistas pelo potencial de contaminação e também pelas dificuldades no tratamento. Isso porque, de acordo com especialistas, este fungo é resistente a medicamentos utilizados para o tratamento de dermatofitoses, as infecções causadas por fungos. >

O caso brasileiro foi atendido pela dermatologista Renata Diniz. O homem mora em Londres e veio ao Brasil para visitar familiares. Segundo a médica, ele relatou que viajou por países como Inglaterra, Áustria, Eslováquia, Hungria, Polônia, Escócia e Turquia.>

A médica disse que a micose apresentada pelo paciente não respondia ao tratamento realizado. Ela optou por outro tratamento, mas as lesões voltaram. Com a dificuldade de alcançar a cura, ela buscou ajuda de John Verrinder Veasey, dermatologista e coordenador do Departamento de Micologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que apontou a possibilidade de ser o fungo Trichophyton indotineae. Com a análise, o dignóstico foi confirmado. >

Transmissão >

A principal forma de transmissão da doença é pelo contato com outras pessoas contaminadas ou com objetos utilizados por elas. Apesar da facilidade de contaminação, o super fungo não causa risco à vida. Ele causa apenas lesões na pele.>