CRIME

Homem golpeia cliente com barra de ferro na cabeça em bar; vídeo flagrou momento

Caso aconteceu no Mato Grosso

Um homem foi preso após agredir um cliente em um bar em Rondonópolis (MT). O caso aconteceu no último domingo (15), mas imagens da agressão repercutiram nas redes sociais na quarta-feira (18). >

Um vídeo que circula pela internet mostra quando o agressor pega o objeto do chão e fere a cabeça da vítima, que estava sentada ao lado da namorada. Outras pessoas que estavam no local correram para socorrer o agredido. O suspeito, identificado como Daniel Barbosa, fugiu antes da Polícia Militar chegar. >

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não há detalhes do estado de saúde do cliente. Já Daniel foi capturado no mesmo dia e teve a prisão convertida para preventiva na segunda-feira (16). Segundo ele, o crime ocorreu porque ele estava sendo ameaçado pela vítima. >