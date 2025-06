ACIDENTE

Idosa tem hemorragia cerebral e morre após cair em universidade estadual

O acidente aconteceu na área da Faculdade da Terceira Idade da instituição

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 10:49

Idosa tem hemorragia cerebral e morre após cair em universidade estadual Crédito: Divulgação/UEMS

A idosa Neivas Horácio de Castro, 73 anos, morreu após sofrer uma queda na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na terça-feira (17), em Campo Grande (MS). O acidente aconteceu na área da Faculdade da Terceira Idade da instituição. De acordo com informações da universidade, Neiva era acadêmica veterana do programa Universidade da Maturidade (UMA) desde a primeira turma de 2023, e participava de modo ativo e vibrante dos projetos de intervenção VidaCast e Educação Ambiental. As informações são do G1 MS.>

Segundo o boletim de ocorrência, a neta da vítima relatou que a avó caiu da própria altura, batendo o rosto no chão. A idosa foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde os médicos constataram uma hemorragia cerebral. Apesar de ser sido submetida a uma cirurgia, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu às 12h35 da terça-feira. O caso foi registrado como morte a esclarecer. A UEMS informou que suspendeu todas as atividades administrativas e acadêmicas da unidade Santo Amaro nessa quarta-feira (18), em respeito ao momento. >

A universidade informou ainda que a aluna morreu após cair e bater o rosto enquanto caminhava da grama para uma passarela, na unidade de Campo Grande. A UEMS considerou o ocorrido uma fatalidade e expressou condolências à família. Além disso, a instituição ressaltou que atua preventivamente, com diversos projetos no âmbito acadêmico com foco em primeiros socorros e prevenção de acidentes.>