VIOLÊNCIA

Padrasto flagrado agredindo criança de 2 anos alega que 'teve um momento de surto'

Criança caminhava com o padrasto e, ao tentar subir degrau, é puxada, chacoalhada, leva um tapa nas costas e cai no chão

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 09:05

Padrasto flagrado agredindo criança de 2 anos alega que 'teve um momento de surto' Crédito: Reprodução

O homem de 20 anos que foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a enteada de 2 anos na rua, em Paranaíba (MS), disse, em depoimento à polícia, que não tem o costume de bater na criança, segundo informou a delegada responsável pelo caso, Eva Maira Cogo. Titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, a delegada informou que o padrasto tentou justificar a agressão dizendo que 'teve um momento de surto'. >

“Disse que não é de bater na criança de forma nenhuma. A mãe confirmou, disse que nunca viu agressões e que o marido tem comportamento calmo com a criança. Ela [mãe] ficou surpresa com o vídeo”, explicou a delegada ao G1 MS. De acordo com a polícia, a agressão ocorreu quando o homem e a criança saíam de casa em direção à residência da avó materna. >

As imagens mostram o padrasto andando pela rua enquanto mexe no celular, com a menina caminhando pela calçada. Em determinado momento, ao tentar subir um degrau, a criança é puxada e chacoalhada. Em seguida, recebe um tapa nas costas e cai no chão. O homem a levanta e a derruba novamente. Quando outras pessoas se aproximam, ele pega a menina no colo e vai embora. A delegada informou que a criança não sofreu lesões aparentes. O homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra menor de 14 anos e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (19). As informações são do G1 MS.>