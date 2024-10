VIOLÊNCIA

Procurado na Bahia é morto pela polícia no interior de São Paulo

Um homem procurado pela Justiça da Bahia foi morto por policiais em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no final da manhã da terça-feira (29). A Polícia Civil informou que os agentes foram recebidos com tiros quando foram cumprir um mandado de prisão contra o homem em uma residência no bairro Jardim Guanabara. A informação é do G1 Ribeirão.