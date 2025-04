LUTO

Procuradora morre aos 45 anos após infecção generalizada

Jurista era procuradora regional eleitoral e deixou legado de atuação firme em vários estados

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2025 às 08:14

Aldirla Pereira de Albuquerque Crédito: MPF/SE/Arquivo

A procuradora da República Aldirla Pereira de Albuquerque faleceu na última segunda-feira (14), aos 45 anos, após não resistir a uma infecção generalizada. Ela estava internada em um hospital particular de Aracaju, onde morreu. O Ministério Público Federal em Sergipe confirmou o óbito e decretou luto oficial de três dias, com suspensão do expediente na terça-feira (15), de acordo com o G1. >

Natural de Sergipe, Aldirla Albuquerque ingressou no MPF em 2013, atuando inicialmente no Tocantins e, posteriormente, em Alagoas e Sergipe. Desde 2022, integrava a Procuradoria da República em Aracaju, onde exercia o cargo de procuradora regional eleitoral. Antes de chegar ao MPF, foi promotora de Justiça no Tocantins e defensora pública em Sergipe. >

O velório foi realizado na sede do MPF em Aracaju, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Colina da Saudade. Colegas e familiares se despediram da procuradora, lembrando sua personalidade alegre e dedicada. "Foi uma morte prematura, que pegou todo mundo de surpresa. Estamos todos abalados, ela era uma pessoa muito alegre", disse a procuradora Gisele Bleggi, colega de Aldirla. >

Autoridades expressaram pesar pela perda. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou em redes sociais: "Ela serviu ao Ministério Público com compromisso e responsabilidade (...). Que Deus a receba e conforte o coração de todos!". A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também lamentou: "Sua trajetória no MPF foi marcada pela ética, compromisso com a justiça e dedicação ao bem comum". >