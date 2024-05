EDUCAÇÃO

Provas do Enem 2024 serão aplicadas em 3 e 10 de novembro; confira cronograma

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. O edital da prova foi divulgado no Diário Oficial da União.

As inscrições para o exame serão realizadas entre 27 de maio e 7 de junho, na Página do Participante. A taxa de inscrição custa R$ 85.

As provas serão aplicadas em dois domingos. No primeiro dia, serão 45 questões de linguagens (língua portuguesa, inglesa ou espanhol), 45 questões de ciências humandas e a redação.

Já no segundo dia, serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Os portões serão abertos às 12h, e as provas começam às 13h30. No primeiro dia, as provas terminam às 19h, e no segundo dia, às 18h30.