CENTRAL DE GOLPES

Quadrilha que montou falsa central de atendimento bancário para aplicar golpes é presa

Notebooks, celulares e outros equipamentos foram apreendidos com os golpistas

A Polícia Civil de São Paulo descobriu uma falsa central de atendimento bancário que era usada para aplicar diversos golpes. A central clandestina funcionava em um condomínio comercial no centro de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No local, a polícia encontrou quatro mulheres e um homem, de 22 a 36 anos, que acabaram presos durante ação de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes flagraram os cinco suspeitos em atividade criminosa. >