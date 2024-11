BALANÇO

Quase 5 mil participantes foram eliminados no primeiro dia do Enem; entenda

Ministério da Educação divulgou balanço na prova na noite deste domingo (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 21:30

Candidatos fazem Enem na Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, neste domingo (3), 4.999 candidatos foram eliminados da prova. A informação faz parte do balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo a pasta, a taxa de ausentes foi de 26,6% - a menor dos últimos três anos.

Os motivos que fizeram os candidatos serem eliminados foram: deixar o local de prova portando o caderno de questões antes do horário determinado, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30), utilizar materiais impressos e não atender orientações de fiscais.

Foram registradas 689 ocorrências e problemas logísticos, tais como emergências médicas, quedas de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. O Enem foi aplicado em 1.753 cidades brasileiras, que tiveram 10.776 locais de prova.

Durante a apresentação do balanço, Camilo Santana, ministro da Educação, celebrou o aumento do número de estudantes concluintes do Ensino Médio da rede pública que se inscreveram na prova. Na Bahia e em outros 13 estados, o percentual atingiu 100%.

"Tivemos vários estados em que o percentual quase dobrou. Consideramos um salto importante porque esses alunos tiveram a inscrição gratuita e têm a garantia da porta de entrada ao ensino superior público", disse. Através do programa Pé-de-Meia, o Governo Federal vai dar incentivo de R$ 200 aos concluintes do Ensino Médio que fizerem a prova. No ano passado, 52,8% desses estudantes se inscreveram para fazer o exame na Bahia.

Reaplicação