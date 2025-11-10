Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro jovens morrem e uma sobrevive após carro despencar de viaduto: 'é um milagre'

Psicóloga de 23 anos que sobreviveu ao acidente foi socorrida para o hospital com apenas uma luxação no braço

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:19

Quatro jovens morrem e só uma sobrevive após carro despencar de viaduto: 'é um milagre'
Quatro jovens morrem e só uma sobrevive após carro despencar de viaduto: 'é um milagre' Crédito: Reprodução

Quatro jovens, com idades entre 21 e 25 anos, morreram após o carro em que estavam despencar de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite desse domingo (9). Apenas uma ocupante do veículo sobreviveu. As vítimas foram identificadas como: o auxiliar de informática Henrique Antônio Marioto, de 25 anos; a terapeuta ocupacional Júlia Gasparino, 22; a biomédica Vitória Sampaio, 22; e a esteticista Eduarda Aiko, 21. A sobrevivente é a psicóloga Giovana Ribeiro, 23.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, os jovens voltavam de Praia Grande, no Litoral Sul de São Paulo, para casa, na Zona Leste da capital, pela Rodovia Anchieta, quando o motorista perdeu o controle do carro ao pegar a alça para o Rodoanel. O acidente ocorreu por volta das 21h30 e chovia no momento. Por pouco, outros veículos não se envolveram no acidente. 

A psicóloga que sobreviveu ao acidente foi socorrida para o Hospital de Urgência de São Bernardo com apenas uma luxação no braço. Pai da vítima, Márcio Roberto da Rocha definiu a situação: "é um milagre". A jovem informou à polícia que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica. A causa do acidente será investigada.

Mais recentes

Imagem - Nem Zeus nem Thor: conheça os deuses indígenas que podem inspirar a COP30

Nem Zeus nem Thor: conheça os deuses indígenas que podem inspirar a COP30
Imagem - Justiça decreta falência da Oi; operadora está presente em sete mil localidades no Brasil

Justiça decreta falência da Oi; operadora está presente em sete mil localidades no Brasil
Imagem - Justiça nega pedido de exumação de trabalhador e fixa multa em R$ 150 mil

Justiça nega pedido de exumação de trabalhador e fixa multa em R$ 150 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
01

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar