ACIDENTE

Quatro jovens morrem e uma sobrevive após carro despencar de viaduto: 'é um milagre'

Psicóloga de 23 anos que sobreviveu ao acidente foi socorrida para o hospital com apenas uma luxação no braço

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:19

Quatro jovens, com idades entre 21 e 25 anos, morreram após o carro em que estavam despencar de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite desse domingo (9). Apenas uma ocupante do veículo sobreviveu. As vítimas foram identificadas como: o auxiliar de informática Henrique Antônio Marioto, de 25 anos; a terapeuta ocupacional Júlia Gasparino, 22; a biomédica Vitória Sampaio, 22; e a esteticista Eduarda Aiko, 21. A sobrevivente é a psicóloga Giovana Ribeiro, 23.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, os jovens voltavam de Praia Grande, no Litoral Sul de São Paulo, para casa, na Zona Leste da capital, pela Rodovia Anchieta, quando o motorista perdeu o controle do carro ao pegar a alça para o Rodoanel. O acidente ocorreu por volta das 21h30 e chovia no momento. Por pouco, outros veículos não se envolveram no acidente.