Quem é Almir Garnier? Ex-comandante da Marinha apoiou golpe de estado, segundo delação de Mauro Cid

Na manhã desta quinta-feira (21), o Brasil foi surpreendido com uma reportagem do UOL que relata trecho da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na qual o tenente-coronel afirma que o ex-presidente tentou dar um golpe de Estado, após perder o 2º turno das eleições 2022.



Segundo Mauro Cid, a proposta envolvia mandar prender adversário políticos e convocar novas eleições. Entre os militares de alta patente, o único que apoiou Bolsonaro, de acordo com o depoimento, foi o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos.

Quem é Almir Garnier Santos?

Almir Garnier Santos entrou na Marinha em 1981. Em 2018, foi promovido a almirante de esquadra. Ele foi nomeado comandante da Marinha em abril de 2021, pelo então presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, foi Secretário-Geral do Ministério da Defesa.

O comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier Santos, o presidente Jair Bolsonaro, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, durante desfile cívico-militar do 7 de Setembro, em 2022 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma curiosidade é que, antes de ser comandante da Marinha na Era Bolsonaro, Almir Garnier assessorou os ministros Celso Amorim, Jaques Wagner e Aldo Rebelo, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Ele também atuou como assessor de Raul Jungmann, na gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB).

De acordo com o site da Assembleia Legislativa da Bahia, instituição que condecorou Almir Garnier com o título de cidadão baiano, o militar nasceu em 22 de setembro de 1960, no Rio de Janeiro.

Delação de Mauro Cid

Segundo fontes ouvidas pelo portal UOL, Mauro Cid disse à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou a militares de alta patente uma minuta com argumentos para prender adversários políticos e convocar novas eleições no país.