CRIME

Quem é Chucky, o chefão de 25 bocas de fumo que movimentou R$ 150 mi

As investigações apontaram que líder do esquema movimentou em sua conta pessoal cerca de R$ 6 milhões

As investigações apontaram que o líder do esquema movimentou em sua conta pessoal aproximadamente R$ 6 milhões entre janeiro de 2022 e outubro de 2024. Os valores são muito superiores à profissão de microempresário de Chucky, que controla empresas de fachada. O fluxo financeiro de todo o esquema teria movimentado, pelo menos, R$ 150 milhões em um período de apenas dois anos.>

O bando de Chucky é alvo de uma megaoperação desencadeada nas primeiras horas desta quarta. A organização criminosa se especializou em lavar fortunas amealhadas com a venda de cocaína, maconha e crack. A Operação Monopólio cumpre 22 mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão na Estrutural, no Paranoá, em Ceilândia, Águas Claras, Samambaia e Aparecida de Goiânia (GO).>