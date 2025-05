NOTA FISCAL

Saiba como participar do sorteio de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia

Campanha oferece oportunidade para que os consumidores, ao pedirem CPF na nota, concorram ao prêmio milionário; as compras devem ser feitas até 31 de maio

Tharsila Prates

Publicado em 14 de maio de 2025 às 18:01

É importante pedir a nota fiscal no ato da compra Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-Ba

Se quiser participar do próximo sorteio especial de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar gratuitamente no site (na aba Cadastro) e informar o CPF na nota fiscal ao fazer compras no comércio baiano. Isso precisa ser feito até 31 de maio, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), que gerencia a campanha. Assim, o consumidor estará automaticamente concorrendo ao sorteio especial, que será realizado em 17 de julho. >

Diferente dos sorteios mensais, o prêmio especial contemplará um único ganhador com o valor milionário. A Sefaz-Ba informa que os participantes já inscritos há mais tempo também devem se lembrar de sempre pedir o CPF na nota para ampliarem as chances. >

Concorrem ao prêmio do milhão os bilhetes gerados por compras realizadas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. Os bilhetes são gerados a partir de notas fiscais eletrônicas que estejam vinculadas a um CPF cadastrado na campanha.>

“Não deixe de se inscrever e adotar a rotina de pedir o CPF na nota para tornar-se um potencial sorteado do prêmio especial da Nota Premiada Bahia”, afirma o coordenador de Educação Fiscal da Sefaz-Ba, André Aguiar. “Esta é uma premiação em que o concorrente tem maiores chances de se tornar um novo milionário”, afirma.>

Ao se cadastrarem, os participantes também devem escolher duas instituições beneficentes, uma da área de saúde e outra da social, com as quais irão compartilhar suas notas fiscais, que se converterão em apoio financeiro do Governo do Estado por meio do programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”. A iniciativa já beneficia mais de 500 entidades e distribui, a cada quadrimestre, R$ 5 milhões entre aquelas que estão ativas no programa.>

Vencedores>

Entre os seis participantes que já saíram vencedores do prêmio máximo de R$ 1 milhão, três são da capital e três do interior do estado. Atualmente, a campanha conta com mais de 822 mil participantes ativos. >

Além do prêmio especial, a Nota Premiada Bahia realiza sorteios mensais que distribuem R$ 100 mil para um ganhador e R$ 10 mil para outros 90. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 5.868 pessoas, das quais 3.523 moram na capital, 2.341 no interior e quatro fora do estado.>