CUIDADO PARA PESSOA IDOSA

Geriatra baiano assume presidência da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

O médico comandará a entidade até julho de 2027

A relação com a SBGG começou ainda na graduação, quando participou do seu primeiro congresso da entidade em 2004. Já em 2006, colaborou com a organização do Encontro Nacional das Ligas Acadêmicas de Geriatria e Gerontologia. Especializou-se em Geriatria pela UNIFESP e, de volta a Salvador, presidiu a SBGG-BA por duas gestões (2016–2018 e 2018–2021). Posteriormente, integrou a diretoria nacional como diretor financeiro e, mais recentemente, como vice-presidente.>