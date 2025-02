SÃO PAULO

Quem é o influenciador que 'ensina a investir' e foi preso suspeito de ligação com o PCC

Operação combate o estelionato

O empresário e influenciador Filippe Ribeiro, de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) em uma operação realizada pela Delegacia de Investigações Gerais Sobre Entorpecentes (Dise) . A operação visa coibir crimes como tráfico de drogas, estelionato e lavagem de dinheiro. Filippe é suspeito de integrar um grupo investigado por golpes na compra e venda de veículos e, mais recentemente, passou a ser investigado por uma possível ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A reportagem tentou contato com a defesa de Filippe, mas ainda aguarda retorno. >

Filippe Franco Ribeiro é proprietário da empresa Avanzza Soluções Ltda, registrada com o nome fantasia Avanzza Bank, que atua desde 2021 em Barueri, na Grande São Paulo. A empresa tem CNPJ ativo e realiza atividades no comércio de veículos, consultoria em gestão empresarial e cobrança. Segundo a investigação, ele comprava carros com o financiamento atrasado, pagava valores baixos e revendia os veículos a preços normais, sem quitar as dívidas. A polícia localizou Filippe em uma casa de luxo em Carapicuíba, cidade da Grande São Paulo. >