Quem foi Rafael Puglisi, o ‘dentista dos famosos’ que morreu aos 35 anos?

Rafael Puglisi, o ‘dentista dos famosos’, morreu aos 35 anos nesta segunda-feira, 18. A informação foi confirmada através da publicação de um atestado de óbito nas redes do dentista. Conforme a postagem, Rafael morreu após bater com a cabeça em uma piscina. A morte é tratada pela polícia como "suspeita".



Especializado em odontologia estética, o profissional era muito procurado por personalidades para realizar o procedimento de colocar lentes de contato dentais. As lentes, moda entre os famosos, são próteses superfinas de cerâmica usadas para garantir um "sorriso branco e alinhado".