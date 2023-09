Polícia diz que morte de dentista Rafael Puglisi é tratada como suspeita; entenda

A morte do dentista Rafael Puglisi, 35 anos, é tratada como suspeita pela polícia , segundo nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Rafael, que era conhecido como 'o dentista das celebridades', morreu nesta segunda-feira (18) depois de bater a cabeça na piscina de sua casa, na cidade de Barueri, em São Paulo.

"Um dentista, de 35 anos, morreu depois de sofrer um acidente na piscina da sua residência, por volta das 08h desta segunda-feira (18), na Alameda Malbec, em Barueri. Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo a sua piscina", diz a nota.

"O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri", finaliza a polícia.

A morte é considerada suspeita pelos policiais quando não tem causa evidente. Por isso, toda morte é considerada suspeita se não é possível identificar que houve violência na cena do crime - o que classificaria como homicídio ou suicídio - ou se houve morte natural. Nesse caso, será preciso investigar e realizar perícia para identificar a morte.

A família de Rafael divulgou a notícia de sua morte, junto com a declaração de óbito, nas redes sociais do profissional. A causa da morte no atestado divulgado foi “traumatismo cranioencefálico”.