'Dentista das celebridades', Rafael Puglisi morre aos 35 anos

O cirurgião dentista Rafael Puglisi, conhecido por trabalhar para diversas celebridades, faleceu nesta segunda-feira (18), aos 35 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Alô Alô Bahia com o Instituto Odontológico Guy Puglisi no início desta tarde.



O instituto informou que o dentista bateu a cabeça ao mergulhar na piscina de sua casa nesta manhã e informou que o velório dele será restrito aos familiares.



A família de Rafael divulgou a notícia de sua morte, junto a declaração de óbito, nas redes sociais do profissional. A causa da morte no atestado divulgado foi “traumatismo cranioencefálico”.