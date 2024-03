MUNDO CORPORATIVO

Raia Drogasil anuncia mudança de marca corporativa; veja como será o nome

"Alinhada à sua ambição de se tornar o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável no Brasil, a nova marca reforça o conceito de empresa voltada para a saúde integral, com uma atuação que vai além do varejo farmacêutico e com um papel importante na promoção de saúde e de bem-estar para a sociedade", diz a companhia.