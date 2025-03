IMPOSTO DE RENDA

Receita aumenta valor de obrigatoriedade para declaração do IR; veja mudanças para 2025

Alterações foram anunciadas nesta quarta-feira (12); declaração tem início na segunda (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2025 às 17:00

Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Fazenda divulgou, por meio de coletiva de imprensa, alterações para a declaração de Imposto de Renda de 2025. Dentre elas, a Receita Federal alterou o valor limite para a obrigatoriedade da declaração para R$ 33.888,00. A expectativa é que 46,2 milhões de brasileiros declarem impostos neste ano. >

Durante a coletiva, realizada nesta quarta-feira (12), o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, anunciou a nova alteração. O valor passa de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00 em virtude das modificações da tabela do ano passado. "Ano passado nós tivemos modificações na tabela mensal e ela foi no compito anual da obrigatoriedade de entrega", argumentou Fonseca.>

O valor limite de obrigatoriedade também foi ajustado para atividade rural, ampliando para de R$ 169.440,00 o valor que até o ano passado era de R$ 153.999,50. >

Novos critérios de obrigatoriedade

O Ministério comunicou, ainda, a inserção de dois novos critérios de obrigatoriedade para a declaração de IR:

Para quem atualizou o valor de bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024 (Lei n° 14.973/2024);

Para quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos (Lei n° 14.754/2023). >

Prioridade na restituição

Além do aumento do valor limite, a Ministério resolveu acrescentar uma nova prioridade no processo de restituição do Imposto de Renda, para declarantes que utilizem a declaração pré-preenchida, relacionado à conta Gov BR de cada cidadão, e o sistema de pix. A nova inserção, no entanto, não fere as prioridades estabelecidas legalmente, ficando, por ordem, da seguinte maneira>

: - Pessoas com +80 anos;

Pessoas com +60 anos, com deficiência (PCD) e portadores de Moléstia Grave;

Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix (nova prioridade);

Pessoas que optara pela declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

Demais contribuintes. >

Vale destacar, que o desempate do sistema de prioridades é feito ela data de entrega da declaração: declarações entregues mais cedo serão priorizadas na restituição. >

Período de declaração

Assim como em anos posteriores à pandemia de Covid-19, a Fazenda decidiu continuar levando até o final de maio. Em 2025, o período de declaração vai das novas 9h da próxima segunda-feira (17) até o dia 30 de maio. Até 2019, o prazo de declaração tinha início do primeiro dia útil de março e se estendia a apenas o último dia útil de abril. >

Liberação da pré-preenchida

Para o IR de 2025, a declaração pré-preenchida não será iniciada no primeiro dia do processo, como foi feito nos últimos anos. Apenas a partir de 1º de abril, a modalidade de declaração terá as informações completas dos declarantes, com acréscimo de informações de contas bancárias no exterior. A expectativa é que 57% das declarações desse ano sejam feitas utilizando a modalidade.>