ACERTO COM LEÃO

Aplicativo para fazer declaração do Imposto de Renda mudou; saiba baixar

Governo apresenta hoje mudanças no IRPF 2025

Carol Neves

Publicado em 12 de março de 2025 às 10:01

Aviso alerta para app que será desativado Crédito: Reprodução

A Receita Federal fará mudanças significativas para a declaração do Imposto de Renda 2025, incluindo a descontinuação do aplicativo de celular "Meu Imposto de Renda". Agora, os contribuintes que optarem por declarar via celular precisarão usar o aplicativo "Receita Federal", disponível para Android e iOS. A novidade será apresentada nesta quarta-feira (12) à tarde, junto com as regras e prazos para a entrega da declaração, segundo o Valor Econômico. >

Uma das principais mudanças é a possibilidade de preencher a declaração diretamente no aplicativo, com validação em tempo real, eliminando a necessidade de baixar o programa gerador do IRPF no computador. No entanto, o programa tradicional continuará disponível para download a partir desta sexta-feira (14), para quem preferir.>

Em 2024, 84% das 45 milhões de declarações foram feitas pelo programa do IRPF, enquanto 11,3% foram preenchidas on-line e 7,4% pelo aplicativo. Com a unificação dos serviços no app "Receita Federal", a expectativa é que mais contribuintes migrem para a plataforma móvel. >

Quem deve declarar em 2025?>

Devem declarar Imposto de Renda em 2025 todos os residentes no Brasil que receberam rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2024 (cerca de R$ 2,5 mil mensais). O limite pode ser corrigido, mas a tabela do IRPF já foi ajustada em fevereiro de 2023, isentando quem recebeu até dois salários mínimos (R$ 2.824,00) no ano passado. >

Os limites de dedução permanecem os mesmos: R$ 2.275,08 por dependente, R$ 3.651,50 para despesas com educação e R$ 16.754,34 para a declaração simplificada. A correção da tabela do IR só afetou a primeira faixa de isenção, mantendo as demais alíquotas inalteradas. >