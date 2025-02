LEÃO

INSS libera extrato do Imposto de Renda 2025; veja como consultar

Aposentados a partir de 60 anos e pessoas com deficiência ou doenças graves têm prioridade no recebimento da restituição

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:30

PRevidência Social Crédito: Agência Brasil

A partir de agora, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INS) podem consultar seus extratos para declarar o Imposto de Renda 2025, caso sejam obrigados a prestar contas à Receita Federal. O prazo para entrega da declaração, que tem como base os rendimentos de 2024, começa em 17 de março e se estende até 30 de maio. Quem não cumprir o prazo estará sujeito a uma multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. >

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024, incluindo salários, aposentadorias, aluguéis e rendimentos como autônomo. Além disso, é necessário informar movimentações bancárias e bens, como imóveis e veículos. Despesas com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, sob risco de cair na malha fina.>

Aposentados a partir de 60 anos e pessoas com deficiência ou doenças graves têm prioridade no recebimento da restituição, que começa a ser paga em maio. Já os aposentados com 80 anos ou mais têm a prioridade máxima. A ordem de pagamento da restituição segue a seguinte hierarquia:>

Idosos com 80 anos ou mais Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e/ou doença grave Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério Contribuintes do Rio Grande do Sul Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix Demais contribuintes >

Em caso de empate dentro de um mesmo grupo, a prioridade é definida pela data de entrega da declaração. >

Como acessar o extrato do INSS para o Imposto de Renda

Para consultar o extrato, siga os passos abaixo: >

Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS. Informe CPF e senha do portal Gov.br. No menu à esquerda, clique em "Outros serviços". Selecione "Meus benefícios". Clique sobre o número do benefício ativo. À direita da tela, escolha a opção "Extrato do IRPF". O extrato com as informações de pagamento referentes a 2024 será exibido. Role a página para baixar e salvar o documento no computador ou celular. >

Aposentados que continuam trabalhando devem declarar tanto a aposentadoria quanto os rendimentos do emprego. Quem acumula aposentadoria e pensão precisa informar ambas as rendas. Além disso, se houver dependentes, seus rendimentos também devem ser incluídos na declaração. >