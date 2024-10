VEM AÍ?

Rede social X pede liberação no Brasil após afirmar ao STF que pagou todas as multas

A rede social X afirmou que fez o pagamento de todas as multas devidas pela empresa. A informação foi confirmada à TV Globo nesta sexta-feira (4), ainda com o pedido protocolado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a liberação da plataforma no Brasil.

No entanto, mesmo com a liberação, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar se o X cumpriu, de fato, todas as medidas para voltar a operar no Brasil. Esse prazo ainda não foi estipulado, podendo continuar sem operar por mais dias, semanas ou até o final do ano.