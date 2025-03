LUTO

'Rei do Mar': piloto da lancha de 'Descer para BC' morre após cair de jet-ski

Amigos e familiares relembraram o jovem como um “apaixonado pela vida”

Carol Neves

Publicado em 5 de março de 2025 às 13:42

Rildemar Crédito: Reprodução

A morte de Rildemar Junior, conhecido como "rei do mar", aos 30 anos, comoveu amigos e familiares. O jovem faleceu em Itapema (SC) após um trágico acidente. Ele caiu de um jet-ski, se afogou e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram sua intensidade e a paixão com que enfrentava a vida. Uma amiga, emocionada, descreveu-o como "tão alto astral, apaixonado pela vida e pelo que fazia". As informações são do NSC Total. >

O velório de Rildemar, carinhosamente chamado de “RJ” pelos amigos íntimos, teve início na noite de terça-feira (4) no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, e a cerimônia de despedida estava marcada para as 9h desta quarta-feira (5). A mãe dele postou um vídeo nas redes sociais de agradecimento pelas mensagens de apoio, enquanto sua tia, Meri Santana, se despediu: “Sem acreditar que você nos deixou. Coração dilacerado. Jamais nos esqueceremos do quanto você amava viver e contagiava a todos ao seu redor com sua alegria”.>

Além disso, a tia de Rildemar, Rose, também se despediu nas redes sociais: “Adeus menino querido. Nunca vamos esquecer seu sorriso lindo”.>

Rildemar Junior trabalhava com o aluguel de embarcações e era muito querido na região. Ele teve um destaque significativo ao pilotar a lancha usada pela dupla Brenno & Matheus no clipe da música “Descer pra BC”, que fez sucesso no Brasil no final do ano passado. O empresário dos sertanejos, Tiba Cleber, elogiou seu trabalho, destacando-o como uma pessoa "muito educada, carinhosa e atenciosa", que vibrava com a equipe durante a gravação do clipe.>

Além de seu trabalho com embarcações, Rildemar também se destacou por seu espírito solidário. No ano anterior, ele viajou até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes, sendo visto em vídeos resgatando animais de áreas alagadas.>