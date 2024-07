SUPERFATURAMENTO E MÁ GESTÃO

Relatório do CGU indica falhas em programa de merenda de Dilma, Temer e Bolsonaro

Órgão analisou a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar de 2015 a 2020

A CGU analisou a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de 2015 a 2020 e detectou uma série de problemas, como má gestão de estoques, superfaturamentos e alimentos vencidos.

O relatório reuniu mais de 200 análises do CGU. Há 1.652 relatos de problemas com o PNAE. A maior parte das questões foi com controle administrativo (38%), seguido por licitação (27%), infraestrutura (17%) e agricultura familiar (8%).