LOTERIA

Resultado da Lotofácil 3523, desta segunda-feira (27)

Prêmio será de R$ 1,8 milhão

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:29

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3523 do jogo lotérico Lotofácil será sorteado na noite desta segunda-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Prêmio será de R$ 1,8 milhão.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 20h.

Como faço para jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago