DISPUTA NA JUSTIÇA

Rico só na internet? Empresário do setor de seguros apresenta declaração de pobreza a juiz

Conhecido no mundo da venda de seguros de vida e nas redes sociais, Marcio Ruscitto alegou pobreza para não pagar custas processuais

Na internet, ele conta como é ganhar R$ 100 mil por mês com a venda de seguros de vida. Mas, na Justiça, ele alega não ter como arcar com as custas processuais e com os honorários de uma ação trabalhista na qual foi condenado a pagar R$ 1 milhão.>