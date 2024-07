EX-DEPUTADO FEDERAL

Roberto Jefferson paga R$ 39 mil em conserto de viatura que atingiu em 2022

O ex-deputado Roberto Jefferson teve que pagar o conserto da viatura policial em que atirou em 2022, quando agentes da Polícia Federal (PF) tentaram cumprir um mandado de prisão contra ele. O valor foi de R$ 39.581,32. As informações são da CNN Brasil.

O pagamento foi realizado após uma sindicância confirmar que o político acertou 42 tiros no veículo, sendo 25 no teto, 14 n o para-brisas, dois na lateral e um no capô.