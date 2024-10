ALIMENTAÇÃO

Saiba quais os sete alimentos que não podem ser congelados

A preservação de alimentos por congelamento no freezer é uma prática comum em muitas casas brasileiras, para evitar desperdício ou até cozinhar com antecedência, aumentando a praticidade das refeições. Apesar disso, nem todos os alimentos podem ser congelados, já que o frio faz com que alguns deles mudem de textura, de sabor, ou até de valor nutricional.

Como congelar alimentos

Mas não é qualquer congelamento que faz com que os alimentos não percam seu valor nutricional - existe a maneira certa de congelar, para preservar a comida com qualidade.

Antes de tudo, é necessário higienizar apropriadamente as mãos e os alimentos, para evitar a ação de micróbios e a contaminação da comido. Uma vez limpo, o alimento deve ser colocado em embalagens feitas para congelamento, que bloqueiam o contato entre ele e o ar seco do freezer.

Caso não seja possível armazenar o alimento em uma embalagem própria para congelamento, é válido utilizar recipientes de vidro com tampa. Também existem sacos feitos para congelamento, mas estes precisam da retirada de todo o ar do seu interior, geralmente feita por um sistema a vácuo.

Também é uma boa ideia identificar as embalagens com o nome da comida armazenada ali, além da data em que foi congelada. Assim, será mais fácil saber qual está guardada há mais tempo, e deve ser priorizada no momento de escolha do que comer.