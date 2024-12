EX-MINISTRO DA DEFESA

Saiba qual o salário de Braga Netto, general acusado de envolvimento em tentativa de golpe contra Lula

Militar foi preso por obstrução de Justiça no último sábado (14)

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 09:26

Braga Netto Crédito: Isac Nóbrega/PR

General da reserva preso por obstrução de Justiça e acusado de coordenar uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula, Braga Netto tem um salário que chega a R$ 35,2 mil.

O valor, no entanto, diminui para cerca de R$ 24 mil após os descontos obrigatórios, como do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ele também é ex-ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro e foi candidato a vice na tentativa de reeleição do ex-presidente. Na época, declarou à Justiça Eleitoral que possui R$ 1,6 milhão em bens, segundo apuração do portal Metrópoles.

A soma leva em conta ações de investimentos que somam R$ 1 milhão, um apartamento de R$ 274,6 mil, outro imóvel de R$ 141,5 mil e uma motocicleta de R$ 64,3 mil. O general também declarou ter R$ 43,7 mil depositados em uma conta corrente em Miami.

Militar teria arquitetado plano contra Lula

Braga Netto foi preso no último sábado (14) em meio a investigações da Polícia Federal que envolvem uma tentativa de golpe de Estado no país em 2022. Ele ainda é acusado de tentar obstruir informações relacionadas à apuração policial.

De acordo com o relatório, há “diversos elementos de prova” de que o general da reserva teria atuado para impedir a total elucidação dos fatos, com tentativa de obstruir as investigações e “com o objetivo de controlar as informações fornecidas, alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados”.