AMAZONAS

Saiba quem é ‘Colômbia’, indiciado por mandar matar indigenista e jornalista inglês

Acusado fornecia munições para executores de Bruno Pereira e Dom Phillips

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2025 às 07:44

Colômbia é acusado de mandar matar Bruno e Dom Crédito: Reprodução

Indiciado por mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, Rubén Dario da Silva Villar, o ‘Colômbia’, é uma figura conhecida e temida no Vale do Javari, no Amazonas, onde o crime ocorreu. Isso porque ele é investigado por operar um esquema de pesca ilegal e venda de peixes na reserva. >

De acordo com informações do UOL, ele é temido, principalmente, por atuar na região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Na mira da Polícia Federal há anos, ele seria líder é financiador de um grupo que vendia pescado para países na fronteira.>

Além da atuação criminosa, a ligação direta com executores do crime foi fundamental para a denúncia de Colômbia como mandante. Segundo a PF, o denunciado fornecia munições para Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson Lima da Silva, material que foi encontrado na cena do crime. Colômbia teria pago ainda os advogados de Amarildo.>

O apelido de Colômbia se deu, inclusive, em 2022, durante as investigações, quando ele se apresentou voluntariamente à Polícia Federal. Na época, ele entregou um documento que atestava ser natural do Amazonas. Depois, porém, as investigações chegaram ao fato de que ele é de Puerto Nariño, na Colômbia.>