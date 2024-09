TREINADA COM ARMA DE GUERRA

Saiba quem é ‘Patroa’ do PCC, estudante de direito presa por liderar quadrilha

A suspeita iniciaria estágio no Ministério Público de São Paulo no dia em que foi presa

Elaine Souza Garcia, presa acusada de liderar uma quadrilha especializada em roubo a bancos e empresas, é a responsável por negociar drogas e armas e receber retornos sobre assassinatos de rivais no grupo. Patroa, como é chamada, é estudante de direito e tinha acabado de ser aprovada como estagiária do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

A criminosa faz parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) desde 2021, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Sua prisão, decretada nesta terça-feira (10), coincidiu com o dia da assinatura de sua posse no estágio de direito, de acordo com a Globonews.