'SEM PRECEDENTES'

Seis pacientes testam positivo para HIV após receberem órgãos transplantados no Rio

Não há registro de caso similar na história do país; governo do Rio acusa laboratório privado

Seis pessoas que aguardavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio receberam órgãos contaminados pelo HIV e agora testaram positivo para o vírus, em um episódio inédito no Brasil. A informação foi inicialmente divulgada nesta sexta-feira (11) pela BandNews FM. A Polícia Civil do Rio investiga o caso, além do Ministério da Saúde.