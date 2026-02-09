Acesse sua conta
Seis pessoas morrem em ataque a bar; uma das vítimas foi atingida por bala perdida

De acordo testemunhas, os atiradores chegaram ao bar, de carro, encapuzados e já atirando

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:01

Seis pessoas morrem durante ataque em bar
Seis pessoas morrem durante ataque em bar Crédito: Reprodução

Cinco homens morreram em um ataque a tiros em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (8). Duas mulheres que passavam pelo local foram atingidas por balas perdidas. Uma delas, Ana Cristina dos Santos, 57 anos, foi ferida na região dorsal e morreu na madrugada desta segunda-feira (9), após ser levada para uma cirurgia. A outra vítima, que foi identificada como Jéssica Lorena Sampaio, 34, foi ferida na perna, fez exames e recebeu alta. As informações são do jornal Extra.

De acordo testemunhas, os atiradores já chegaram ao bar, na Rua Geni Saraiva, de carro, encapuzados e atirando. Os disparos mataram Flávio Alves de Lemos, 58, Júlio César Ornelas, 53, Fagner Ribeiro de Paiva, 43, Ramon Nunes Toledo, 21, e Lucas Omena Oliveira, 21. Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) apreenderam no local do crime um Evoque branco que pertencia a Fagner Ribeiro, com quem foi achado um coldre. Ao revistarem o carro, os PMs encontraram uma touca ninja. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu por volta de 0h50.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense apura as motivações do crime. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime pode ter ocorrido devido a uma disputa entre organizações criminosas pelo controle da região. Informações preliminares indicam que uma das vítimas era o alvo da ação criminosa, motivada por disputas entre organizações criminosas na região. No carro de um dos mortos, os policiais militares encontraram uma touca ninja e um coldre.

