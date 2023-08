Serginho Porradão, MC de brega funk, morre aos 29 após confusão em festa

O cantor Sergio Murilo Gonçalves Filho, conhecido como o MC Serginho Porradão, foi morto a tiros neste domingo (13), aos 29 anos. A fatalidade aconteceu durante uma festa para comemorar o Dia dos Pais no bairro da Guabiraba, Zona Norte de Recife. O cantor do gênero brega funk estava separando uma confusão quando foi baleado na cabeça.

Segundo o G1, além de Sérgio outra pessoa morreu no episódio. Trata-se de Manuela Tenório da Silva, de 38 anos, técnica de enfermagem. O suspeito do crime é um policial militar, ex-namorado de Manuela. O nome dele não foi divulgado.

Testemunhas acionaram a polícia. Ao chegarem no local, as autoridades constataram a morte da mulher. O MC, por sua vez, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Grande Recife e depois foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), localizado na área central da capital pernambucana.

A confirmação da morte aconteceu nesta segunda-feira, 14. O corpo do cantor foi encaminhado para o Instituo de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro de Recife. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi aberto sobre o caso. Eles afirmam que "as investigações seguem até elucidação do crime".