CRIME

'Serial killer de Maceió' é denunciado por assassinato de jovem doméstica

Acusado confessa 8 mortes e se diz "justiceiro"

Carol Neves

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 09:53

Albino Santos de Lima Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Alagoas apresentou denúncia formal contra Albino Santos de Lima, 42 anos, o "serial killer de Maceió, que é acusado de cometer dez homicídios em bairros da capital alagoana. A denúncia foi entregue na quinta-feira (23) e é pelo assassinato da jovem Tamara Vanessa dos Santos e pela tentativa de homicídio de um casal, na noite de 8 de junho de 2024, no Vergel do Lago, em Maceió.>

Albino foi indiciado pela polícia por dez homicídios, embora tenha confessado somente oito. Essa é a primeira denúncia do MP em relação ao caso. >

O MP conclui que Albino agiu se considerando um "justiceiro" que tinha a missão de punir pessoas que teriam comportamentos indesejados, como envolvidos com crime de tráfico. Ele é considerado o maior assassino em série da história do estado, segundo as autoridades de segurança local. As investigações policiais, contudo, descartaram envolvimento das vítimas com crimes. Para o MP, as mortes foram ocasionadas por uma visão obsessiva do suspeito, que projetava suas ideias nas vítimas. >

O promotor Antônio Vilas Boas considera que Albino agiu de maneira premeditada, sempre com métodos que impediam a defesa das vítimas. Ainda suspeita-se que ele tenha envolvimento em outros casos. “Já foi constatado que o suspeito não tem a menor condição de viver em sociedade, vista a sequência de crimes cometidos. Ele é investigado por um homicídio e duas tentativas, mas há evidências claras de sua participação em outros casos, todos com características de extrema violência e perversidade”, destacou. >

Embora também tenha homens entre suas vítimas, Albino tinha um desprezo especial por mulheres. Em suas anotações, ele identificava possíveis alvos, sempre usando termos pejorativos. “O exame balístico comprovou que os projéteis encontrados nas vítimas eram compatíveis com a arma apreendida com o suspeito no momento de sua prisão. Estamos diante de um indivíduo que age com total frieza, escolhendo suas vítimas a partir de critérios absurdos e preconceituosos”, acrescentou o promotor.>

Os crimes aconteciam sempre perto da casa do suspeito. Ele agia à noite e usava roupas pretas, além de boné para esconder o rosto. Albino tinha obsessão por jovens com características físicas similares e pesquisava as vítimas na internet. Ele tinha como hábito guardar as notícias sobre as mortes e ia até as lápides das vítimas tirar fotos. >

O advogado Geoberto de Luna, que faz a defesa de Albino Santos, disse ao G1 que seguirá com a tese de insanidade mental do cliente. "Por enquanto ele está sendo tratado como preso comum, mas vou tentar provar através de laudos que ele não tem capacidade mental, dessa forma, ele ser torna inimputável", explicou.>

Albino está detido em um presídio de segurança máxima de Alagoas. >

Denúncia>

Essa primeira denúncia se refere um caso com três vítimas. A doméstica Tamara Vanessa da Silva Santos, 21 anos, foi morta na noite de 8 de junho de 2024, no bairro do Vergel do Lago. Os três foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas Tamara não resistiu aos ferimentos.>

Todos os assassinatos que o suspeito é acusado ocorreram em um intervalo de cerca de 10 meses. O primeiro foi registrado em 29 de outubro de 2023, e o último, em agosto deste ano. Das 10 vítimas, sete são mulheres e três, homens. Depois de matar as pessoas, Albino costumava fazer fotos e selfies nas lápides, guardando as imagens como souvenir. >

Veja as vítimas que morreram: >