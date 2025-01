RIO GRANDE DO SUL

Serial killer? Exames confirmam arsênio no marido e filho de mulher presa por envenenar bolo

Ela também já é investigada pela morte do sogro, que aconteceu meses após episódio do Natal

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 08:57

Deise Moura dos Anjos Crédito: Reprodução

Exames realizados em amostras de urina do marido e do filho de Deise Moura dos Anjos, mulher presa pela morte de três familiares em um caso de envenenamento com bolo, detectaram resíduos de arsênio, substância venenosa. Outros três indivíduos também foram envenenados pelo doce, mas sobreviveram. A tentativa de envenenamento contra o marido e o filho ocorreu antes do incidente com o bolo. As informações são do Zero Hora.

O veneno encontrado no bolo, que resultou na prisão de Deise, é o arsênio, também conhecido por sua fórmula comercial, arsênico. O crime teria sido motivado por conta da relação conturbada de Deise com algumas das vítimas, especialmente com a sogra, Zeli Teresinha dos Anjos. Zeli foi quem fez o bolo, que também consumiu, mas conseguiu sobreviver.

Investigações também apontam que Deise realizou várias pesquisas em seu celular sobre "venenos para matar humanos" e arsênio, antes das mortes. Ela adquiriu arsênico em pó pela internet, e teria misturado o material à farinha de trigo. Além disso, a Polícia Civil suspeita que Deise seja responsável por outra morte, a de seu sogro, Paulo, que também foi envenenado com arsênio após consumir café com leite em pó fornecido por ela, em setembro do ano passado. A exumação do corpo de Paulo confirmou a presença do veneno.

Com base nesses quatro casos, a polícia começa a cogitar a possibilidade de Deise ser uma serial killer. Exames foram solicitados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para investigar amostras de urina do marido, Diego, e do filho de 10 anos. Diego apresentou sintomas de intoxicação alimentar em outubro e, em dezembro, passou mal após ingerir suco de manga, que também afetou o filho. Com suspeitas de envenenamento, os policiais enviaram amostras de urina para um laboratório do Ministério da Agricultura, que confirmou a presença de arsênio em ambos os casos.