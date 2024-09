COMÉRCIO

Shopee anuncia novo centro para acelerar entregas no Brasil

A Shopee diz que o objetivo da inauguração é acelerar as entregas, melhorando a experiência dos compradores. Segundo o Uol, a empresa tem atualmente 11 centros de distribuição no Brasil, todos no modelo cross-docking. Nesses centros, as mercadorias são coletadas pelos parceiros logísticos e depois reorganizadas e direcionadas aos hubs de entrega que fazem a entrega para o comprador. Quatro unidades ficam em São Paulo e as outras são espalhadas por outros estados - a Bahia tem um, assim como Rio, Minas Gerais, Parané, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul.