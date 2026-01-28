Sobrevivente da Boate Kiss revela foto registrada 10 minutos antes da tragédia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:25
Às vésperas de completar 13 anos, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas, voltou a ser lembrado por um dos sobreviventes da tragédia. Em seu perfil nas redes sociais, Delvani Rosso compartilhou uma foto tirada com amigos poucos minutos antes do incêndio.
A imagem foi publicada nesta terça-feira (27). Nela, aparecem sete jovens bebendo e se divertindo diante da câmera. Segundo Delvani, o registro foi feito cerca de 10 minutos antes de o local ser tomado pelo fogo e pela fumaça. (Passe para o lado para ver a imagem)
Boate Kiss
“Dez minutos antes do incêndio. Nenhum de nós sabia que este seria o último registro juntos. Já se passaram 13 anos. Hoje, 27 de janeiro, escolho lembrar da vida que existia aqui — dos sorrisos, da presença, da amizade”, escreveu.
Dos rapazes que aparecem na foto, apenas quatro sobreviveram ao incêndio na boate. “Jacob Thiele, Henrique Nemitz e Cássio Biscaíno. Vocês seguem vivos na memória, no amor e na forma como escolhi viver. Que essa lembrança nos ensine a não adiar a vida”, completou.
O incêndio na Boate Kiss ocorreu na madrugada de 28 de janeiro de 2013 e deixou 242 jovens mortos e mais de 600 feridos.