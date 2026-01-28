13 ANOS

Sobrevivente da Boate Kiss revela foto registrada 10 minutos antes da tragédia

Delvani Rosso compartilhou uma foto tirada com amigos antes do incêndio

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:25

Boate Kiss Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 13 anos, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas, voltou a ser lembrado por um dos sobreviventes da tragédia. Em seu perfil nas redes sociais, Delvani Rosso compartilhou uma foto tirada com amigos poucos minutos antes do incêndio.

A imagem foi publicada nesta terça-feira (27). Nela, aparecem sete jovens bebendo e se divertindo diante da câmera. Segundo Delvani, o registro foi feito cerca de 10 minutos antes de o local ser tomado pelo fogo e pela fumaça. (Passe para o lado para ver a imagem)

“Dez minutos antes do incêndio. Nenhum de nós sabia que este seria o último registro juntos. Já se passaram 13 anos. Hoje, 27 de janeiro, escolho lembrar da vida que existia aqui — dos sorrisos, da presença, da amizade”, escreveu.

Dos rapazes que aparecem na foto, apenas quatro sobreviveram ao incêndio na boate. “Jacob Thiele, Henrique Nemitz e Cássio Biscaíno. Vocês seguem vivos na memória, no amor e na forma como escolhi viver. Que essa lembrança nos ensine a não adiar a vida”, completou.