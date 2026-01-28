Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sobrevivente da Boate Kiss revela foto registrada 10 minutos antes da tragédia

Delvani Rosso compartilhou uma foto tirada com amigos antes do incêndio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:25

Boate Kiss
Boate Kiss Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 13 anos, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas, voltou a ser lembrado por um dos sobreviventes da tragédia. Em seu perfil nas redes sociais, Delvani Rosso compartilhou uma foto tirada com amigos poucos minutos antes do incêndio.

A imagem foi publicada nesta terça-feira (27). Nela, aparecem sete jovens bebendo e se divertindo diante da câmera. Segundo Delvani, o registro foi feito cerca de 10 minutos antes de o local ser tomado pelo fogo e pela fumaça. (Passe para o lado para ver a imagem)

Boate Kiss

Boate Kiss por Reprodução
Delvani Rosso, sobrevivente do incêndio, publicou a foto em suas redes sociais por Reprodução/ Redes sociais
Boate Kiss por Reprodução
Boate Kiss por Reprodução
Boate Kiss por Reprodução
Fachada da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul por Tomaz Silva/Agência Brasil
Homenagem às vítimas da boate Kiss por Reprodução/Facebook Prefeitura de Santa Maria
Boate Kiss por Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo
Incêndio na boate Kiss completou 10 anos em janeiro de 2023 por Agência brasil
1 de 9
Boate Kiss por Reprodução

“Dez minutos antes do incêndio. Nenhum de nós sabia que este seria o último registro juntos. Já se passaram 13 anos. Hoje, 27 de janeiro, escolho lembrar da vida que existia aqui — dos sorrisos, da presença, da amizade”, escreveu.

Dos rapazes que aparecem na foto, apenas quatro sobreviveram ao incêndio na boate. “Jacob Thiele, Henrique Nemitz e Cássio Biscaíno. Vocês seguem vivos na memória, no amor e na forma como escolhi viver. Que essa lembrança nos ensine a não adiar a vida”, completou.

Leia mais

Imagem - Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete

Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete

Imagem - Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

O incêndio na Boate Kiss ocorreu na madrugada de 28 de janeiro de 2013 e deixou 242 jovens mortos e mais de 600 feridos.

Tags:

Incêndio Boate Kiss

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2918, desta quarta-feira (28)

Resultado da Dupla Sena 2918, desta quarta-feira (28)
Imagem - Resultado da Lotomania 2881, desta quarta-feira (28)

Resultado da Lotomania 2881, desta quarta-feira (28)
Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)