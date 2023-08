Sobreviventes de queda de helicóptero são encontrados com R$ 32 mil em dinheiro

Um helicóptero que caiu com duas pessoas a bordo no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí, em Mato Grosso do Sul, na quarta-feira, 2, pertence a um empresário investigado em operações contra o narcotráfico, segundo a Polícia Civil.



Os dois ocupantes, que sobreviveram à queda, levavam R$ 32 mil em cédulas de 100 reais. De acordo com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) da polícia estadual, a aeronave estava com o registro cancelado e sem condições de operar.