VERIFIQUE

Stanley faz recall de dois modelos de garrafa térmica no Brasil

Veja detalhes para solicitar troca se você for um dos clientes afetados

Carol Neves

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:40

Garrafas Stanley Crédito: Divulgação

A Stanley anunciou um recall no Brasil de garrafas térmicas de dois modelos, devido a um risco de queimadura. As roscas da tampa podem encolher quando expostas ao calor, o que pode fazer com que a tampa se solte durante o uso, representando perigo para os consumidores.>

O recall afeta os modelos Switchback (473ml/16 oz) e Trigger Action (354ml/12 oz e 250ml/8.5 oz), fabricados na China entre 2016 e 2022. Os produtos em questão foram vendidos entre 2019 e 2024.>

Para verificar se a garrafa está incluída no recall, o consumidor deve localizar o número de identificação na parte inferior do produto. A Stanley orienta que os usuários interrompam imediatamente o uso das garrafas e entrem em contato com a empresa para receber gratuitamente uma tampa de reposição compatível com o modelo.>

A Stanley disponibilizou o telefone 0800-7618630 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) e o e-mail [email protected] para atendimento ao cliente. Além disso, o site https://stanley1913tmrecallint.expertinquiry.com/ oferece mais detalhes sobre o recall.>

Em dezembro de 2024, a empresa já havia realizado um recall semelhante nos Estados Unidos, envolvendo cerca de 2,6 milhões de garrafas dos mesmos modelos vendidas entre 2016 e novembro de 2024. Nos EUA, os produtos foram vendidos por varejistas como Amazon, Walmart e Target, com preços variando entre US$ 20 (R$ 119) e US$ 50 (R$ 298).>