DEMARCAÇÃO

STF começa a negociar conciliação sobre regras do Marco Temporal

Gilmar Mendes defendeu que é possível definir as áreas sem desrespeitar as ocupações consolidadas

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta segunda-feira, 5, a primeira de uma série de audiências em busca de uma conciliação sobre as regras que deverão prevalecer para a demarcação de terras indígenas. Relator do caso na Corte, o ministro Gilmar Mendes defendeu que é possível definir as áreas sem desrespeitar as ocupações consolidadas ao longo do tempo e de boa-fé.