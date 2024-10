BRASIL

STF marca para novembro retomada do julgamento de Robinho

Pedido de vista suspendeu análise do habeas corpus do ex-jogador

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para 15 de novembro a retomada do julgamento virtual do habeas corpus protocolado pela defesa do ex-jogador de futebol Robinho, que está preso desde março deste ano.