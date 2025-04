INTOLERÂNCIA

STJ absolve mãe processada por levar filha para cerimônia de candomblé

Ela foi acusada pelo ex-marido de causar lesões na filha de 11 anos durante rito de iniciação no candomblé

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, manter a absolvição de Juliana Arcanjo Ferreira, vendedora de 33 anos, da acusação de lesão corporal com violência doméstica contra sua filha de 11 anos. A decisão foi tomada após a mãe ser acusada de causar lesões na criança durante uma cerimônia de iniciação no candomblé em Campinas (SP), em 2021. A informação foi divulgada pelo Uol. >

O caso começou em janeiro de 2021, quando o ex-marido de Juliana, Bruno Henrique Penedo, registrou um boletim de ocorrência alegando que havia notado cicatrizes no ombro da filha, resultantes de uma possível agressão. O Ministério Público de São Paulo denunciou Juliana por lesão corporal, afirmando que as marcas eram um “resultado danoso” para a criança. >

Entretanto, a mãe explicou que as marcas foram causadas durante o rito religioso de iniciação no candomblé, realizado em Vargem, na região de Bragança Paulista. Algumas religiões de matriz africana realizam um procedimento conhecido como escarificação, no qual pequenas incisões são feitas no corpo, deixando marcas chamadas de “cura”.>