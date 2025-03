DECISÃO

STJ reduz pena de mãe presa ao reconhecer amamentação como 'trabalho' em presídio

Defensoria Pública classificou o veredito como pioneiro no reconhecimento da "economia do cuidado"

O ministro Messod Azulay Neto, relator do caso, fundamentou a decisão: "Desigualdade seria impedir a remição pelo cuidado do próprio filho, enquanto se concede a remição pelo cuidado dos filhos de outras detentas". O STJ destacou que, embora a amamentação não gere remuneração, a ausência de "expressão econômica" não inviabiliza o direito à redução.>

A Defensoria Pública de São Paulo classificou o veredito como pioneiro no reconhecimento da "economia do cuidado" – trabalho não remunerado tradicionalmente atribuído às mulheres. "Em uma sociedade patriarcal, o cuidado acaba quase sempre sendo atribuído às mulheres", afirmou o defensor Bruno Shimizu, coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária.>