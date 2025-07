MINAS GERAIS

Suspeita de envenenamento: madrasta morre após comer feijão que serviu para marido e enteado

Homem e criança de 6 anos estão internados em estado grave

Uma idosa morreu nesta segunda-feira (14), um dia depois de comer um feijão que estaria investigado em Cataguases, no interior de Minas Gerais. O mesmo alimento foi servido por ela para o marido, de 51 anos, e o enteado, de 6. Ambos estão internados em estado grave na Santa Casa do município. >

Segundo informações do portal do G1, o garoto não morava com o casal e foi passar o final de semana com o pai. No almoço de domingo, a mulher de 61 anos serviu o feijão e logo depois todos passaram mal. >